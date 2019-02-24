Будет ли выступать MARUV от Украины на "Евровидении", "Суспільне" решит за два дня, - Кольцова

Об этом в комментарии Громадському заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова, информирует Цензор.НЕТ.

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По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НОТУ примет в течение 48 часов. А сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы как "Суспільне мовлення" прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", - рассказала Кольцова.

На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, Кольцова ответила: "К сожалению, пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от MARUV ответы, и, конечно, хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: может ли артист, который представляет Украину на "Евровидении", ездить с концертами в Россию".

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На вопрос, есть ли требование к MARUV объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: "У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения - они должны его принять".

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

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