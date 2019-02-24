Полинг написал несколько бестселлеров, которые преувеличили свойства аскорбиновой кислоты и распространили этот фейк по миру, написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Более поздние исследования не подтвердили тезисы об огромной пользе витамина С в лечении простуды, при этом он не способен уменьшить частоту простуд у населения (хотя дополнительный витамин С действенен при значительных физических нагрузках, например, для марафонцев), и даже его обычное потребление на 15% сокращает продолжительность простуды.

В день взрослым нужно принимать 75-90 мг витамина С.

"В случае передозировки у мужчин вдвое повышается риск образования камней в почках. А потребление более двух граммов витамина С в сутки может вызвать тошноту, диарею, рвоты, изжоги, головной боли и бессонницы", - подчеркивает Супрун.

Еще один миф, по ее словам - что больше всего витамина С в лимонах.

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"Да, в лимонах действительно витамин С, но ломтика лимона или чая с ним мало - чтобы употребить 90 мг витамина С, следует съесть большой лимон вместе с кожурой, так так аскорбиновой кислоты там не так много. Интересно, что ассоциация между лимонами и витамином С появилась в XVIII веке. Чтобы не заболеть цингой, моряки брали лимоны на борт. Цинга убивала почти половину моряков, которые пересекали Атлантику, до середины XIX века, пока мореплавание не ускорилось с изобретением пароходов. На корабли брали лимоны, потому что они хорошо сохранялись в длительных путешествиях. Когда цинга, разрушается весь коллаген в теле, а новый не способен образоваться, поэтому человек страдает от кровотечений, язв на коже и потери зубов. Витамин С участвует в образовании коллагена и восстановлении соединительной ткани, кожи и костей, и улучшает усвоение железа из растительных продуктов. Мы не способны образовывать витамин С, и должны его получать из еды", - отметила глава Минздрава.

При этом популяризация Джеймсом Линдтом потребления моряками лимонов для предупреждения цинги увеличила их экспорт с 1300 до более 20 000 баррелей. Однако некоторые исследователи связывают развитие лимонного бизнеса на Сицилии с появлением мафии, которая начала его контролировать.

"Когда под рукой разнообразие других овощей, фруктов и зелени, нет нужды есть экстра дозы аскорбиновой кислоты или лимонов. Питайтесь сбалансировано и не болейте", - призвала Супрун, заметив, что лучшие источники витамина С - шиповник, сладкий и острый перец, брокколи, брюссельская капуста, смородина и киви.

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