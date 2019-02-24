УЕФА принял заявку Харькова на проведение Суперкубка в 2021 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте организации.
В число претендентов вошел также и ОСК "Металлист", который будет бороться за право проведения Суперкубка УЕФА 2021 года. На проведение матча также претендуют Минск, Белфаст и Хельсинки.
Харьков имеет опыт проведения матчей высокого уровня. Город принимал все 3 поединка сборной Нидерландов на Евро-2012. Также на харьковском стадионе свои матчи проводит донецкий "Шахтер" и национальная сборная Украины по футболу.
В целом девять ассоциаций подали в УЕФА заявочные досье в назначенный срок, то есть до 15 февраля 2019 года.
Лига чемпионов УЕФА:
- Германия, Мюнхен, "Арена Мюнхен"
- Россия, Санкт-Петербург, "Санкт-Петербург"
Лига Европы УЕФА:
- Грузия, Тбилиси, "Динамо-Арена"
- Испания, Севилья, "Рамон Санчес-Писхуан"
Суперкубок УЕФА:
- Беларусь, Минск, "Динамо"
- Северная Ирландия, Белфаст, "Уиндзор Парк"
- Украина, Харьков, "Металлист"
- Финляндия, Хельсинки, "Олимпийский"
Лига чемпионов УЕФА среди женщин:
- Швеция, Гетеборг, "Гамла Уллеви"
Исполком УЕФА назовет ассоциации, которые примут финалы Лиги Европы, Суперкубка и женской Лиги чемпионов 29 мая. Место проведения мужского финала ЛЧ объявят в сентябре.