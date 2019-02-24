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24.02.19 08:55

УЕФА принял заявку Харькова на проведение Суперкубка в 2021 году

Союз европейских футбольных ассоциаций принял заявочные досье от девяти национальных ассоциаций, претендующих на проведение еврокубковых финалов 2021 года.

УЕФА принял заявку Харькова на проведение Суперкубка в 2021 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте организации.

В число претендентов вошел также и ОСК "Металлист", который будет бороться за право проведения Суперкубка УЕФА 2021 года. На проведение матча также претендуют Минск, Белфаст и Хельсинки.

Харьков имеет опыт проведения матчей высокого уровня. Город принимал все 3 поединка сборной Нидерландов на Евро-2012. Также на харьковском стадионе свои матчи проводит донецкий "Шахтер" и национальная сборная Украины по футболу.

В целом девять ассоциаций подали в УЕФА заявочные досье в назначенный срок, то есть до 15 февраля 2019 года.

Лига чемпионов УЕФА:

Лига Европы УЕФА:

Суперкубок УЕФА:

Лига чемпионов УЕФА среди женщин:

Исполком УЕФА назовет ассоциации, которые примут финалы Лиги Европы, Суперкубка и женской Лиги чемпионов 29 мая. Место проведения мужского финала ЛЧ объявят в сентябре.

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