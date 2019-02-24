Парламентские выборы и референдум по сокращению числа депутатов проходят в Молдове

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, избирательные участки открыты для голосования с 7.00 до 21.00.

Особенностью нынешних парламентских выборов в Молдове является то, что они впервые проходят по новой смешанной системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам, а остальные 51 – по одномандатным округам. Избирателям дважды предстоит голосовать: в одном из бюллетеней внесены претенденты на места в парламенте от политических партий и движений, в другом – кандидаты в депутаты по одномандатным округам.

Аналогична ситуация и при голосовании на консультативном референдуме. В одном из бюллетеней гражданам предстоит ответить на вопрос, согласны ли они с сокращением количества депутатов со 101 до 61, а во втором включен вопрос о согласии (или несогласии) избирателей с отзывом депутатов в случае невыполнения ими депутатских обязательств.

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Отметим, что на нынешних выборах предвыборная агитация разрешена и в день голосования. Запрет на агитацию действует только в помещении избирательных участков.

Мониторинг процесса голосования будут проводить более четырех тысяч отечественных и иностранных наблюдателей.

Общественный порядок на выборах охраняют более 8 тысяч полицейских.

Основными конкурентами на выборах являются Партия социалистов, правящая Демократическая партия и оппозиционный блок "ACUM" (Сейчас), в состав которого входят партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда".

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов, а избирательным блокам – 8%.

Первые предварительные результаты голосования будут обнародованы в ночь с воскресенья на понедельник, 25 февраля.

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