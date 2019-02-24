Гибель туристов на горе Поп Иван: утром спасательные работы возобновили

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

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С подножия на вершину горы направляется спасательная группа в составе 14 спасателей и 5 волонтеров. На посту с туристами находятся 5 спасателей и 1 волонтер. Всего привлечено от Управления ГСЧС в области 36 человек личного состава и 5 единиц техники. На высокогорье сохраняется облачная погода, видимость хорошая, ветер 10 м/с, температура воздуха -16 градусов.

В 9:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы из 4 человек с горы Поп Иван в урочище Погорилец. Двух туристов госпитализировали. Двое туристов из группы в 8 человек погибли.

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По предварительной информации, группа туристов - из Ивано-Франковской и Львовской областей, группа не коммерческая.

"Как выяснилось, группа предварительно не зарегистрировалось в одном из поисково-спасательных отделений и пренебрегла предупреждениями об осложнении погодных условий", - отметила в обновленной информации вчера вечером пресс-служба областного управления ГСЧС.

В то время в горах наблюдалось осложнение погодных условий: температура воздуха -22 градуса, сильный шквальный ветер, нулевая видимость, снежные заносы местами достигали 1,5-2 метров. На операцию выехали спасатели Ивано-Франковского, Косовского и Верховинского отделений и волонтеры. К оказанию помощи по транспортировке туристов с высокогорья вниз привлекли снегоход и 4-х военных отдела пограничной службы "Шибене" Черновицкого пограничного отряда. Сначала с горы доставили вниз двух погибших туристов. С остальными туристами остались спасатели и волонтер.

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Позже с вершины горы Поп Иван в урочище Погрилец горные спасатели транспортировали и передали бригаде скорой медицинской помощи первого потерпевшего, 1981 г.р., с диагнозом: общее переохлаждение организма, обморожение I-II ст. 3 и 4 пальцев левой кисти. Мужчину направили в Верховинскую ЦРБ. Через час "скорая" забрала и второго пострадавшего туриста, 1987 г.н., с диагнозом: обморожение пальцев обеих кистей I-II ст., обморожение крыльев носа, рубленые раны лица. Его также доставили в Верховинскую ЦРБ. В настоящее время оба пострадавших находятся в Ивано-Франковской областной клинической больнице.

На пункте обогрева и психологической помощи, развернутом у подножия горы в урочище Погорилец, оказали помощь оставшимся 3 туристам, которые проходили туристический маршрут. Одному из них фельдшер оказал медицинскую помощь. Погибшие - многолетний руководитель станции юных туристов в Коломые Павел Винтонюк и 26-летний житель Коломыи Роман Беркещук.





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