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24.02.19 14:03

Сарган раскритиковала заявление Кириленко по Евровидению: "Через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA"

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган раскритиковала позицию Вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, который заявил, что артисты, гастролировавшие в России, не могут представлять Украину на "Евровидении".

Сарган раскритиковала заявление Кириленко по Евровидению: "Через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на странице в Facebook.

Сарган, в частности, указала на отсутствие государственной информационной политики в течение последних лет.

"Отсутствие информполитики и пропаганды на гос уровне и расслабленные "булки" чиновников в течение пяти лет, которые полагались лишь на сознательность украинцев. Может, начните с себя, господин Кириленко? И через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA", - указала она, опубликовав при этом фото афиши российской "Песни года-2019", на которой изображен один их членов жюри украинского Нацотбора.

Сарган раскритиковала заявление Кириленко по Евровидению: Через очередной скандал не надо таки протягивать в Тель-Авив KAZKA 01

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