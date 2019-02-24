На Харьковщине, провалившись под лед, погиб 6-летний ребенок, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Предварительно установлено, что 6-летний мальчик и его 4-летняя сестра пошли гулять по замерзшему пруду. Они прошли на тонкий лед, который треснул, и мальчик провалился. Девочка побежала звать на помощь, однако когда ребенка вытащили из воды, было уже поздно", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что семья на учете в социальных службах как неблагополучная не состоит.

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По факту гибели ребенка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".