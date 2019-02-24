Спасательная операция на горе Поп Иван: четверо потерпевших отказались от госпитализации

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области сообщили, что по состоянию на 12:30 четверо пострадавших доставлены в урочище Погорилец. После медицинского осмотра от дальнейшей госпитализации они отказались и направились к месту временного проживания.

Как сообщалось, 24 февраля в 07:30 было возобновлено проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван. От Управления ГСЧС в области к операции были привлечены 36 человек личного состава на 5 единицах техники. В 09:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы 4 человек с горы Поп Иван к урочищу Погорилец.

В восхождении погибли двое туристов, еще двое с обморожениями находятся в областной клинической больнице. Погибли многолетний руководитель станции юных туристов в Коломые Павел Винтонюк и 26-летний житель Коломыи Роман Беркещук, который покорил много гор пятитысячников.

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