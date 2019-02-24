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24.02.19 17:37

Спикер парламента Молдовы Канду обвинил Россию в открытом вмешательстве в выборы

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.

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Об этом он заявил на одном из избирательных участков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская Федерация использовала много инструментов воздействия во время нынешней избирательной кампании. "Свежий" из таких фактов - открытие в России (за два дня до выборов) уголовного дела на лидера Демпартии Влада Плахотнюка", - отметил спикер.

Глава молдавского парламента напомнил также и о так называемой миграционной амнистии, когда гражданам Молдовы, которые нарушили миграционное законодательство РФ, позволили уехать из России, а затем вернуться назад (амнистия действует с 1 января по 25 февраля этого года). Не менее ярким свидетельством, по словам Канду, стало и использование РФ с избирательной целью освобожденных из афганского плена молдавских пилотов.

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Напоминаем, 24 февраля в Молдове проходят очередные парламентские выборы и консультативный референдум о сокращении количества депутатов парламента со 101 до 61.

Основными конкурентами на выборах является Партия социалистов, правящая Демократическая партия и оппозиционный блок "ACUM", в состав которого входят партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда". Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов, а избирательным блокам - 8%.

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Первые предварительные результаты голосования будут обнародованы в ночь с воскресенья на понедельник, 25 февраля.

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