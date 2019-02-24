Спикер парламента Молдовы Канду обвинил Россию в открытом вмешательстве в выборы

Об этом он заявил на одном из избирательных участков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская Федерация использовала много инструментов воздействия во время нынешней избирательной кампании. "Свежий" из таких фактов - открытие в России (за два дня до выборов) уголовного дела на лидера Демпартии Влада Плахотнюка", - отметил спикер.

Глава молдавского парламента напомнил также и о так называемой миграционной амнистии, когда гражданам Молдовы, которые нарушили миграционное законодательство РФ, позволили уехать из России, а затем вернуться назад (амнистия действует с 1 января по 25 февраля этого года). Не менее ярким свидетельством, по словам Канду, стало и использование РФ с избирательной целью освобожденных из афганского плена молдавских пилотов.

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Напоминаем, 24 февраля в Молдове проходят очередные парламентские выборы и консультативный референдум о сокращении количества депутатов парламента со 101 до 61.

Основными конкурентами на выборах является Партия социалистов, правящая Демократическая партия и оппозиционный блок "ACUM", в состав которого входят партии "Действие и солидарность" и "Платформа "Достоинство и правда". Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов, а избирательным блокам - 8%.

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Первые предварительные результаты голосования будут обнародованы в ночь с воскресенья на понедельник, 25 февраля.