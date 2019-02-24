В контракте победителя нацотбора "Евровидения" с "Суспільним" есть требование не гастролировать в России, - PR-директор Сидоренко

Об этом сообщила директор департамента по связям с общественностью и СМИ "Суспільного" Виктория Сидоренко на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

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"В контракте от Общественного является требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление ", - отметила Сидоренко.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет.

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

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Член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что именно "Суспільне" принимает окончательное решение в отношении представителя или представительницы Украины на песенном конкурсе.