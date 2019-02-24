Правительство Великобритании обеспечит голосование парламента по Brexit до 12 марта, - Мэй

Выступая на саммите ЕС - Лига арабских государств в Египте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила проведение на этой неделе окончательного голосования по Brexit, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Она уточнила, что переговоры с ЕС все еще продолжаются, и выход 29 марта по-прежнему возможен.
"Мы не будем проводить полноценного голосования в парламенте на этой неделе, но обеспечим, чтобы это произошло до 12 марта", - отметила Мэй по дороге на саммит.
Мэй уже встретилась с президентом Европейского совета Дональдом Туском для переговоров после приземления в Египте и позже встретится с другими лидерами ЕС на полях саммита.
Она сказала, что продолжаются переговоры по поводу возвращения жесткой границы между двумя частями Ирландии.
Напомним, 10 декабря суд Европейского союза подтвердил, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке. Но в британском правительстве заявили, что не намерены этого делать.
30 января британские депутаты одобрили поправку к плану выхода Великобритании из Евросоюза, которая исключает возможность прекращения членства страны в ЕС без специального соглашения.