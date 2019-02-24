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24.02.19 20:19

"Какую бы они позицию ни принимали, это мои дети, я их люблю", - "вице-премьер" оккупированного Крыма Опанасюк о дочерях - дуэте Anna Maria

Мать участниц дуэта Anna Maria - заместитель председателя оккупационного "Совета министров Республики Крым", награжденная медалью "За возвращение Крыма" - поделилась впечатлениями от выступление дочерей, вышедших в финал отборочного конкурса на "Евровидение" от Украины.

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"Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили. Искренне, по-честному, так как они думают. И так, как они думают, я считаю, так думают многие люди в Крыму и Украине. Это наши дети, мы их просто любим. Какую бы они позицию ни принимали, как бы они себя не вели, это мои дети, я их люблю и все", - говорит Лариса Опанасюк в комментарии российскому "Пятому каналу", передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, родители участниц дуэта Anna Maria проживают в оккупированном Крыму. Мать - Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера оккупационного правительства и награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Отец - Александр Опанасюк в 2014 году перешел на службу РФ и был назначен оккупационными властями "судьей Верховного суда Крыма". В 2016 он ушел на пенсию.

В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, поскольку живут в оккупированном Крыму.

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