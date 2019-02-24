Оперативник уголовного розыска задержан на Киевщине при получении 3 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследования.

По предварительной информации, полицейский требовал и получил от гражданина 3 тыс. долл. взятки, обещая ему помочь избежать ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу. Оперуполномоченного и посредника задержали во время передачи денег.

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Решается вопрос о сообщении задержанному полицейскому о подозрении с предварительной квалификацией "Вымогательство неправомерной выгоды должностным лицом" (ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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