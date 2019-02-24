Украинский заложник в РФ Балух находится в СИЗО Армавира в Краснодарском крае

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

У Балуха до сих пор нет теплых вещей, потому что накануне этапа у его жены Натальи в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока он в настоящее время один.

Ранее сообщалось, что 21 февраля вечером Балуха вывезли из СИЗО Краснодара. Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор не известны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Балуха отправили к месту отбывания наказания, - уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова

Напоминаем, 25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Ранее подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

Также читайте: Незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Балух не будет просить о помиловании, – Чийгоз