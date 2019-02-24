Боец ВСУ Евгений Фурсов погиб 23 февраля на Донбассе

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Facebook активиста движения "Сильні громади" Павла Островского.

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Более подробная информация, а также дата и место проведения прощание будут сообщены дополнительно.

Евгений Александрович Фурсов — житель города Дружковка Донецкой области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

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Напомним, наемники российско-террористических войск 23 февраля 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб.