Плакаты в поддержку украинских узников Кремля держали участники марша памяти Немцова в Москве. ВИДЕО

В Москве в марше по Бульварному кольцу, по подсчетам организации "Белый счетчик", принимали участие более 10 000 человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. По оценкам полиции, на акцию вышли шесть тысяч человек.

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Акцию организовали движение "Солидарность", партии "Парнас" и "Яблоко", Фонд борьбы с коррупцией и другие оппозиционные организации. Люди вышли с плакатами "Герои не умирают", "Россия будет свободной", "Россия без Путина". Звучат и требования освобождения политзаключенных. Некоторые участники марша также несли плакаты в поддержку обмена украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах России, на россиян, осужденных в Украине, а также в защиту Олега Сенцова и арестованных украинских моряков.

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Сообщают, что задержан один человек, который пытался пронести на марш плакат с нецензурной характеристикой Владимира Путина.

В российском Петербурге прошел согласованный митинг на площади у Финляндского вокзала. В нем приняли участие около тысячи человек.

Акции памяти Немцова, в основном в форме пикетов, прошли в десятках городов России. Власти некоторых населенных пунктов не согласовали акции, поэтому там прошли одиночные пикеты, в частности в Томске.

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Напомним, Борис Немцов был убит несколькими выстрелами 27 февраля 2015 года неподалеку от Кремля. Длительные сроки заключения получили пять уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении этого преступления. Адвокат Ольга Михайлова, которая представляет интересы дочери Бориса Немцова Жанны, 24 февраля заявила "Интерфаксу", что родственникам убитого оппозиционера так и не удалось добиться от следствия информации о ходе расследования. Следствие до сих пор ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства Немцова, считает адвокат. В Следственном комитете России ранее заявили, что ведомство продолжает расследовать уголовное дело против объявленного в розыск Руслана Мухудинова, которого следователи считают и заказчиком, и организатором убийства.