Россия пытается скрыть факты военной агрессии, запрещая военным пользоваться смартфонами и публиковать записи в соцсетях, - NYT

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Ивана Нечепуренко в The New York Times.

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"Фото, видео и текстовые сообщения в социальных медиа, обнародованные российскими военными в течение последних лет, противоречили утверждению правительства РФ о том, что российские войска не воевали на востоке Украины, а также подрывали официальную линию, что роль России в сирийской гражданской войне ограничена", - пишет журналист.

Он напоминает, что в 2014 году во многих отчетах фигурировали доказательства из открытых источников о присутствии регулярных соединений Вооруженных сил РФ на востоке Украины. В частности, журналисты компании Bellingcat использовали фотографии для отслеживания с территории России и обратно маршрута ЗРК "Бук", который сбил малазийский "Боинг" МН-17.

В пояснительной записке к проекту закона, отмечает журналист, обращается внимание на действия российских военных в Сирии: "Информация, которую распространяют солдаты в интернете или в СМИ, используется для информационного и психологического давления, а в отдельных случаях - для предвзятой оценки государственной политики России".

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Однако, отмечается в материале, РФ вряд ли сможет ограничить использование смартфонов среди военных в подобных миссиях, так как такое количество людей контролировать всегда сложно.

Напомним, Госдума РФ запретила российским военным на время службы размещать в СМИ и интернете информацию, касающуюся их службы, а также рассказывать о бывших сослуживцах и родственниках.