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25.02.19 07:34

Помпео прокомментировал угрозы Путина нацелить ракеты на США: Это громкие слова, нацеленные на прикрытие ключевого вызова

Предупреждение и очередные угрозы от главы Кремля Владимира Путина о последствиях для США после расторжения ракетного договора является пустыми словами.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", так госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал высказывания российского президента во время его послания к Федеральному собранию громкими заявлениями, информирует CNN.

"Да, Путин тогда еще раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, безусловно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, который распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - сказал он.

Кроме того, Помпео напомнил, что ракетные договоренности нарушала именно Россия.

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"Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - отметил госсекретарь.

Отметим, во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин рассказал о новой гиперзвуковую ракету "Циркон" и анонсировал "выход в свет" беспилотной системы "Посейдон".

Напомним США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в ДРСМД. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

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