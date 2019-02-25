Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.02.19 08:30

МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию, - Аваков о выборах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что хочет, чтобы президентские выборы прошли прозрачно и "понятно" для всех. Он подчеркнул, что не работает ни на кандидата Петра Порошенко, ни на представителей оппозиции.

аваков

Во время выборов президента Украины Министерство внутренних дел ни на кого не работает. Об этом 24 февраля в эфире "ТСН.Тиждень" заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию. МВД работает на результат. Я хочу, чтобы выборы прошли прозрачно и понятно для всех", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, - Аваков

Так министр прокомментировал слухи о том, что его ведомство поддерживает оппозицию, в то время как силовой блок, руководителей которых назначает президент (в частности, СБУ), якобы поддерживает кандидата в президенты Украины Порошенко.

Аваков назвал "шероховатостями" и "искрами" инциденты между силовиками, близкими к президенту, и правоохранителями, которые ближе к Верховной Раде.

"Переходный процесс. Я на это очень рассчитываю. Мы об этом говорили подробно с Генеральным прокурором, и я думаю, что эти шероховатости день-два – и мы разрешим. Чтобы таких реакций не было. Полиция и впредь будет реагировать на каждый вызов по нарушениям", – подчеркнул глава МВД. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Более 1,8 тысячи обращений о нарушениях на выборах уже поступило в полицию, - Аваков. ВИДЕО

"Мы живем в стране, в которой законность выше каких-то слухов и желаний. Я думаю, что есть парламент, есть правительство. Я буду выполнять свои обязанности независимо от слухов и вне зависимости от желаний убрать меня с должности, потому что это кому-то неудобно", – сказал Аваков.

Он подчеркнул, что "нужно рассчитывать на то, что министр внутренних дел обеспечит честные выборы". 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100