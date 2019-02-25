МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию, - Аваков о выборах

Во время выборов президента Украины Министерство внутренних дел ни на кого не работает. Об этом 24 февраля в эфире "ТСН.Тиждень" заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"МВД не работает ни на Порошенко, ни на оппозицию. МВД работает на результат. Я хочу, чтобы выборы прошли прозрачно и понятно для всех", – сказал он.
Так министр прокомментировал слухи о том, что его ведомство поддерживает оппозицию, в то время как силовой блок, руководителей которых назначает президент (в частности, СБУ), якобы поддерживает кандидата в президенты Украины Порошенко.
Аваков назвал "шероховатостями" и "искрами" инциденты между силовиками, близкими к президенту, и правоохранителями, которые ближе к Верховной Раде.
"Переходный процесс. Я на это очень рассчитываю. Мы об этом говорили подробно с Генеральным прокурором, и я думаю, что эти шероховатости день-два – и мы разрешим. Чтобы таких реакций не было. Полиция и впредь будет реагировать на каждый вызов по нарушениям", – подчеркнул глава МВД.
"Мы живем в стране, в которой законность выше каких-то слухов и желаний. Я думаю, что есть парламент, есть правительство. Я буду выполнять свои обязанности независимо от слухов и вне зависимости от желаний убрать меня с должности, потому что это кому-то неудобно", – сказал Аваков.
Он подчеркнул, что "нужно рассчитывать на то, что министр внутренних дел обеспечит честные выборы".