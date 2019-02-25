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25.02.19 08:39

"Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой!"- Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы Вооруженных сил Украины.

"Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой!"- Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на на своей странице в Facebook.

"На страже неба. Эти слова подходят не только нашим военным летчикам, но и инженерам авиации. Ведь именно благодаря их обслуживанию и модернизации самолетов зависит как успешное выполнение боевых задач наших военнослужащих, так и самое ценное - жизнь пилотов и десанта.

Сегодня военнослужащие инженерно-авиационной службы авиации ВСУ отмечают профессиональный праздник. Пусть ваши гарантии и в дальнейшем не подводят ваших коллег в небе. Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой!", - написал Президент.

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Легких крыльев и безоблачного вам неба над головой!- Порошенко поздравил военнослужащих с днем инженерно-авиационной службы ВСУ 01

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