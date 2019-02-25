"Я готова отказаться от выступлений в России", - MARUV заявила, что ее пытаются заставить не ехать на Евровидение

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на "Евровидение-2019", получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять.

Я - украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение - 2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе!", - написала MARUV.

Также певица заявила, что готова отказаться от выступлений в России и взять на себя все расходы по участию в конкурсе "Евровидение": "Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе".

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Вместе с тем она сообщила детали договора между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда, озвучив требования НТКУ по отношению к ней:

1. Исполнительнице запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен);

2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса);

3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ.

"Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!", - написала Maruv.

4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ, что, по словам певицы, "полностью нарушает свободу слова и права человека".

MARUV также подчеркнула, что в случае нарушения одного из пунктов договора, в котором еще "много чего абсурдного", штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

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"Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама. Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ:

1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса.

2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет.

3. Придерживаться условий этого договора", - написала исполнительница.

"Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение-2019". Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ", - резюмировала MARUV.



