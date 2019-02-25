Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.02.19 10:10

Одесский аэропорт запустит новый терминал в мае

Новый терминал международного аэропорта "Одесса" (ODS) начнет работу в мае нынешнего года.

одесса,аэропорт

Об этом сообщает 24 канал.

Как сказал директор аэропорта Павел Прусак, терминал площадью 30 тыс. кв. м сможет обслуживать до 3 тысяч пассажиров в час.

По его словам, в 2018 году через одесский аэропорт было перевезено около 1,5 млн пассажиров, а в нынешнем году ожидается рост пассажиропотока на 20%, в том числе благодаря открытию новых рейсов.


"Новыми направлениями станут Азербайджан, Черногория, Испания, Италия", - уточнил Прусак. Он также добавил, что пассажиропоток на внутренних маршрутах должен увеличиться за счет рейсов во Львов и Харьков.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, во втором полугодии 2019 в одесском аэропорту начнется эксплуатация новой взлетно-посадочной полосы, а обновленное аэронавигационное оборудование снизит влияние погоды на полеты.

Международный аэропорт "Одесса" входит в тройку крупнейших аэропортов Украины. Он способен принимать воздушные суда кода 4D и ниже, а также вертолеты всех типов. В сентябре 2018 года аэропорт представил ребрендинг, разработкой которого занималась креативная компания Fedoriv (Киев).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100