В марте-апреле пенсионерам, получающим минимальную пенсию, единовременно выплатят 2410 грн, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенкона совещании в Пенсионном фонде Украины в понедельник в Киеве.

"В 2015 - 2016 годах, когда государство отдавало каждую копейку Пенсионного фонда для строительства армии и защиты государства, тогда было принято решение абсолютно оправданное, что возможности для индексации пенсий не было… Мы сегодня нашли возможности, чтобы возвратить пенсионерам и в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии – минимальная и ниже минимальной – возвратить индексацию 2015-2016 годов. По подсчетам, мы вышли на цифру 2410 грн", - сказал Порошенко.

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Он разъяснил, что компенсация пенсий распространяется только на тех, кто в результате индексации, которая возобновляется с 1 марта, получит небольшую сумму.

"Но будут и те, кто получит 800, 900 и 1000 грн - им компенсировать не надо, а тем, кто получит 100 и 200 грн – они получат компенсацию в течение марта и апреля", - отметил Порошенко.