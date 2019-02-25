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25.02.19 10:30

Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция. ФОТОрепортаж

В полицию сегодня, 25 февраля, около 2:30 поступило сообщение, что неизвестный бросил взрывное устройство во двор 57-летнего жителя Ривного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в 1:55 неустановленное лицо бросило гранату во двор частного хозяйства председателя Ривненского городского суда. В результате взрыва поврежден фасад дома. По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что взорвалась граната РГД-5. Кроме того, в направлении дома были совершены около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна. В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Полицейские рассматривают различные версии совершенного преступления, впрочем основная из них - профессиональная деятельность потерпевшего.

По факту посягательства на жизнь судьи, в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса Украины.

С места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция 01
Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция 02
Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция 03
Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция 04
Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция 05
Во двор главы Ривненского горсуда бросили гранату и обстреляли дом из автомата, - полиция 06

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С целью раскрытия данного преступления, в рамках уголовного производства создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативников.

Отметим, что сайте суда, указано, что главой Ривненского горсуда является Денисюк Петр Дмитриевич.

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