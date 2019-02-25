Правительство индексирует выплаты для более чем 10,2 млн пенсионеров, - Розенко

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ

Он отметил, что индексация "осуществляется в соответствии с инфляционными процессами 2018 и ростом уровня заработной платы в Украине".

Кроме того, Розенко отметил, что также с 1 марта в рамках индексации по инициативе Президента Петра Порошенко вводятся дополнительные выплаты пенсионерам.

"Выплата будет осуществлена ​​тем, кто имеет большой страховой стаж более 35 лет для мужчин, 30 лет женщины (выход на пенсию после 2011 года) и 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года) но из-за низкой зарплаты не получали проиндексированных выплат согласно Закону. Дополнительная выплата будет составлять 2400 гривен (два транша: 1200 в марте и 1200 в апреле) ", - сообщил вице-премьер-министр.

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Он отметил, что дополнительный ресурс в размере 4,4 млрд гривен был получен Пенсионным фондом за счет поступлений от растаможивания автомобилей на еврономерах.

"Правительство выполнило поручение Президента Украины Петр Порошенко о необходимости повышения уровня жизни украинских пенсионеров, в том числе тех, у кого был значительный страховой стаж но небольшие пенсионные выплаты при низких базовых зарплатах", - отметил Розенко.

Он отметил, что все указанные пенсионные выплаты будут осуществлены в пределах средств бюджета Пенсионного фонда без увеличения его дефицита.

Ранее Порошенко отметил, что пенсионеры, получающие минимальную пенсию, в марте - апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 грн.