Правительство индексирует выплаты для более чем 10,2 млн пенсионеров, - Розенко

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ
Он отметил, что индексация "осуществляется в соответствии с инфляционными процессами 2018 и ростом уровня заработной платы в Украине".
Кроме того, Розенко отметил, что также с 1 марта в рамках индексации по инициативе Президента Петра Порошенко вводятся дополнительные выплаты пенсионерам.
"Выплата будет осуществлена тем, кто имеет большой страховой стаж более 35 лет для мужчин, 30 лет женщины (выход на пенсию после 2011 года) и 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года) но из-за низкой зарплаты не получали проиндексированных выплат согласно Закону. Дополнительная выплата будет составлять 2400 гривен (два транша: 1200 в марте и 1200 в апреле) ", - сообщил вице-премьер-министр.
Он отметил, что дополнительный ресурс в размере 4,4 млрд гривен был получен Пенсионным фондом за счет поступлений от растаможивания автомобилей на еврономерах.
"Правительство выполнило поручение Президента Украины Петр Порошенко о необходимости повышения уровня жизни украинских пенсионеров, в том числе тех, у кого был значительный страховой стаж но небольшие пенсионные выплаты при низких базовых зарплатах", - отметил Розенко.
Он отметил, что все указанные пенсионные выплаты будут осуществлены в пределах средств бюджета Пенсионного фонда без увеличения его дефицита.
Ранее Порошенко отметил, что пенсионеры, получающие минимальную пенсию, в марте - апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 грн.