Нотариусы вышли под Кабмин на митинг против переквалификации. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеотрансляцию с акции ведет Нотариальная палата Украины.

Как сообщил в комментарии Цензор.НЕТ учасник митинга, председатель Оценочной компании "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов, нотариусы боятся, что от них будут требовать деньги за переквалификацию.

"Сейчас собираются заставить проходить так называемую переквалификацию, сдачу дополнительных экзаменов, прохождение обучения, а негласно нотариусы говорят, что просто так сдать эти экзамены невозможно. Нужно оплатить крупную сумму денег куда-то, чтобы экзамены эти сдать", - отметил Рябов.

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"Ну называют до 25 тысяч долларов. Это то, что я слышал по своим данным. Это такие негласные суммы", - добавил Рябов.

По его словам, нотариусы также говорят, что у них могут забрать часть полномочий.