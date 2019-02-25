Будет честное расследование, когда Тимошенко станет президентом. У Гандзюк был конфликт с Порошенко, - Мангер

Об этом Мангер заявил в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"Да у нее был конфликт и с прокуратурой! У нее конфликт был с президентом Украины, почитайте ее посты относительно Порошенко. Я почитал, так она всех поливала", - рассказал Мангер.

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Он утверждает, что является жертвой по делу об убийстве и виновен только в том, что знал подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина.

"Я сегодня являюсь жертвой, поскольку я знал господина Левина. Но недавно я встретил в том же "Сандро" человека, который с Левин имел бизнес. Я спросил: "А тебя опрашивали?". Но нет, даже не приезжали, не приглашали. А зачем? Никто не отрабатывал круг подозреваемых, с кем он общался, с кем имел бизнес. Никто ни разу не отработал круг подозреваемых. Но так как в этом кругу есть Мангер, он его знал, то давайте на него. А сколько "Николаевичей" может быть в том кругу? Много", - объяснил Мангер.

Мангер не отрицает, что Гандзюк могла с ним конфликтовать, но, говорит, сам с ней конфликтов не имел.

"Может, у нее был со мной конфликт, а я этого не знал. Но у меня с ней не было конфликта. Лично я один раз с ней общался в 2015 году, как раз когда меня принимали в партию. Она встала во время заседания и задала вопрос, был ли я членом Партии регионов. Я ответил, что не был", - добавил он.

Мангер говорит, что к убийству Гандзюк может быть причастен экс-глава УСБУ Херсонской области Данило Доценко, который сейчас возглавляет Департамент защиты национальной государственности СБУ, а ранее требовал, чтобы Мангер вышел из партии "Батькивщина".

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"Когда господин Доценко был здесь, он меня неоднократно приглашал к себе. В присутствии других силовиков был один вопрос: "Покинь "Батькивщину", тогда останешься председателем областного совета. У меня задача – чтобы тебя не было на посту главы областного совета от "Батькивщины"", - сказал Мангер.

Он заявляет, что Гандзюк якобы тесно сотрудничала с СБУ.

"Знаю, что она тесно с ним сотрудничала, он об этом говорил", - подчеркнул председатель Херсонского облсовета.

Он также считает странным, что в деле об убийстве исчезли телефон и планшет Ганздюк, которые после ее смерти ее же отец отдал якобы друзьям Екатерины.

"И телефон, и планшет исчезают. Их нет в материалах следствия, в материалах дела. А в телефоне же есть информация, с кем она общалась. Почему эти телефоны до сих пор не найдены и не приобщены к делу? Значит, там есть что-то, что кто-то не хочет, чтобы было доступной информацией?"" - спрашивает Мангер.

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Он также намекает, что Ганзюк могли физически уничтожить.

"В палате интенсивной терапии в воскресенье умирает человек, который должен был уже выписываться на реабилитацию (по данным издания, Екатерине Гандзюк еще должны были провести операции по пересадке кожи, и речь о реабилитации на тот момент не шла. - Ред.), но потом она умирает. Сначала нам говорят, что из-за тромба, потом, что остановились почки, а потом вообще засекретили все дело и сказали, что смерть наступила в результате ожогов. Где результаты экспертизы? Ее имя используют для дискредитации и в политических играх", - отмечает Мангер.

Он убежден, что виновных в этом деле найдут, только когда президентом станет Юлия Тимошенко.

"Я считаю, что, когда Юлия Владимировна станет президентом, вот тогда этому событию будет дана честная, правовая оценка будет честно завершено расследование, и тогда очень быстро найдутся те, кто это выполнил, заказал", - подытожил Мангер.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.