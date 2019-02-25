В феврале 2014 года все наши партнеры советовали одинаково: не провоцируйте Россию, - Дещица

Об этом в интервью LB.ua рассказал бывший министр иностранных дел Украины, ныне посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Все наши партнеры советовали одинаково: спокойно, осторожно, не провоцируйте их, потому что Россия только и ждет того, чтобы Украина довела до появления каких-то жертв, кровопролития - чтобы иметь основания для открытого ввода войск для защиты российского военного контингента, который легально находился в Крыму в соответствии с соглашением о базировании российского ЧФ", - рассказал Дещица.

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Он добавил, что во всех сообщениях, которые присылали в Киев посольства Украины за рубежом, также было предложение западных стран воздержаться от обострения ситуации в Крыму.

"Один из аргументов: Россия ждет провокацию, подобную той, которая возникла в Грузии в 2008 году - чтобы обвинить Украину в убийстве российских военнослужащих, если бы так произошло, легально находящихся на территории Украины", - сказал экс-глава МИД.

Вторая причина - западные партнеры не были готовы предоставить военную помощь.

И в-третьих, в то время (28 февраля), западные партнеры только работали над выработкой позиции по отношению к России, выработкой линии поведения, форм дипломатического давления.

"При этом неоднократно высказывалось беспокойство ситуацией, а на самом деле можно даже сказать, что была определенная растерянность, что делать. Основной тезис на встречах был примерно такой - давайте подумаем, как мы можем повлиять на Россию, чтобы ее остановить. Но как далеко они были готовы идти против России, никто ничего конкретно не говорил", - рассказал Дещица.