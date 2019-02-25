Солдаты дивизии СС "Галичина" и УПА совершили геноцид в Гуте-Пеняцкой, - Дуда

В Украине, на Львовщине, состоялось траурное мероприятие, посвященное памяти жертв погрома в Гуте-Пеняцкой, который произошел 28 февраля 1944 г., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио

Президент Польши Дуда написал в письме к участникам мероприятия, что в Гуте-Пеняцкой произошло преступление геноцида. "Единственной "виной" жертв был польский язык и идентичность, верность традиции и любовь к Родине. Их убили, потому что они были поляками", - подчеркнул президент.

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Письмо прочитал президентский министр Адам Квятковский: "В забвение канули христианские заповеди и обычные человеческие чувства. Зло, террор и кровь затмили глаза, а дым пожара затемнил небо. Геноцид, который здесь совершили солдаты дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии, был одним из крупнейших в многолетнем ряду преступлений, который мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине".

Дуда напомнил слова президента Леха Качиньского, который был в Гуте-Пеняцкой десять лет назад и призвал к примирению Польши и Украины: "Он говорил о тяжелой правде, о том, что произошло. О влиянии тоталитарных государств на споры, которые делят народы, и о мучительной ране в сердцах, которая отразилась тенью на наших отношениях. Он призвал к примирению, солидарности и созиданию общего лучшего будущего, дружбы и мира. Его призыв к молитве словами "прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим" через эти десять лет остается актуальным и в дальнейшем".

Вторая часть мероприятия по случаю 75-летия уничтожения Гуты-Пеняцкой состоится в четверг в Варшаве перед Могилой неизвестного солдата.

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Гута-Пеняцкая, село с более чем тысячей жителей, было тогда полностью сожжено. По официальной польской версии, преступление совершили солдаты дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии. С другой стороны, как об этом сообщает портал Историческая правда, "Согласно документам польского Архива новейших актов, село сожгло подразделение немецкой тайной полевой полиции (ГФП)".