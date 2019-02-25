Мэй заявила, что не планирует уходить с должности после Brexit

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

Об этом она заявила на конференции лидеров ЕС и арабских стран в Египте.

"В декабре я очень ясно дала понять, что моя работа - это не только выполнить Brexit, на самом деле есть внутренная повестка дня, которую я выполняю", - сказала она.

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В настоящее время Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период длительностью 21 месяц.

Напомним, Премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила, что депутаты смогут провести окончательное голосование по Brexit до 12 марта.