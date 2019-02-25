Членство Украины в ЕС и НАТО - это гарантия того, что в нашу жизнь никогда не ворвутся российские танки и не наступит российская диктатура, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

"Будущее Украины - в Евросоюзе. Будущее Украины - в НАТО. Именно ЕС и НАТО являются нашими главными стратегическими ориентирами… Наше членство в ЕС и НАТО - это залог безопасности. Безопасности не только на фронте – безопасности и внутри государства… Это - гарантия того, что в нашу с вами мирную жизнь никогда не ворвутся российские танки, никогда не наступит российская диктатура", - сказал Порошенко.

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По словам главы государства, уровень поддержки европейской и евроатлантической интеграции среди молодежи значительно выше, чем в среднем по стране.

"Пять лет российской агрессии – это более, чем достаточно для того, чтобы сделать самый главный вывод о нашем будущем. Вывод, или Украина станет мощным региональным лидером, членом ЕС и членом Североатлантического Альянса, или Украину силой вернут в Российскую империю, в стойло или под ярмо Москвы, вернут в статусе колонии", - отметил Порошенко.