Аваков - Березенко: Не надо переживать из-за того, что ты - фигурант производства. Проверка установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться

Об этом во время презентации новой информационно-аналитической системы "Выборы - 2019" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сергей Березники стал фигурантом производств на основе заявлений, как минимум, двух кандидатов в президенты, и его имя как организатора схем упоминается в целом ряде из этих обращений, и мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследований", - сказал руководитель МВД.
Комментируя заявления Березенко по этому поводу, Аваков отметил, что депутату не стоит волноваться, если он не виноват.
"Читал недавно адресованные мне заявления господина Сергея Березенко из фракции БПП, о том, что он возмущен тем, что он является фигурантом производства. Не надо переживать из-за того, что ты - фигурант производства. Всегда есть проверка, которая установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться ", - подчеркнул он.
Министр напомнил, что сам он является фигурантом по меньшей мере 4 уголовных дел в РФ, объявлен в розыск, заочно арестован.
"Так что не волнуйтесь, господин Березенко, мы просто спокойно будем делать свою работу", - добавил Аваков.
Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что народный депутат, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам. Сам Березенко отверг обвинения в организации подкупа избирателей, выдвинутые Аваковым в интервью.