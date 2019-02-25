Немедленно опровергайте или срочно обнародуйте доказательства, - Герасимов о заявлениях Авакова по подкупу избирателей. ВИДЕО

Об этом во время Согласительного совета в ВР заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.

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"На прошлой неделе произошло довольно беспрецедентное событие в политической истории Украины. Впервые разоблачена общенациональная сеть или, говоря простым языком, сетка по организации подкупа избирателей. В результате 44 обысков, ее следы обнаружены в 13 областях Украины. И, судя по имеющимся документам, ее создание имело целью купить около одного миллиона голосов избирателей. В частности, по местам обысков найдены инструкции, сметы, расписки и отчеты. Вся эта деятельность оплачивалась наличными. Больше всего возмущает то, что среди кураторов в областях были граждане России. И еще какие - бывшие доверенные лица Жириновского и работники штаба Путина. Нам непонятно, по каким причинам правоохранительные органы, во время обнародования этой информации, не назвали ни имен депутатов, которые стоят за организацией этой сетки, ни политической силы, которую они представляют. Эта политическая сила называется партия "Батькивщина". Лидер этой партии - Юлия Тимошенко. И в первую очередь она несет всю полноту политической ответственности", - заявил Герасимов.

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Он добавил, что в Украине, по его данным, пока есть только один пример получения реального срока за подкуп избирателей: жительница Одесской области приговорена к пяти с половиной годам за покупку голосов в пользу партии "Батькивщина". "Ответственно заявляю - эта женщина страдает за Юлию Владимировну Тимошенко", - сказал Герасимов.

"Политическая фигура - Министр внутренних дел Арсен Аваков этого не замечает. Вместо этого распространяются бездоказательные заявления о нашей политической силе, которые имеют исключительно политическую окраску. Мы требуем немедленного опровержения этих заявлений, или срочного обнародования доказательств", - акцентировал Герасимов.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что народный депутат, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам. Сам Березенко отверг обвинения в организации подкупа избирателей, выдвинутые Аваковым в интервью.

Ранее полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ.

Также ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. В итоге СБУ заявила о разоблачении "избирательной пирамиды" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана.