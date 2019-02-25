Экс-главе Генштаба ВСУ генерал-полковнику Замане объявлено подозрение в госизмене, - Матиос. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 25 февраля заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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Замане выдвинуто подозрение по с. 1 ст. 111 УК Украины ("госизмена") в старой редакции от 2001 года. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ходатайства об избрании меры пресечения внесены в Печерский районный суд Киева. Рассмотрение ходатайства состоится сегодня и будет открытым.

Как настаивают в военной прокуратуре, действия Заманы привели к уменьшению боеспособности украинской армии.

По словам Матиоса, в частности Замана своими директивами уменьшил штат действующих военнослужащих почти на 5 тысяч, - больше, чем предполагалось законом. Замана установил лимит численности Вооруженных сил Украины на уровне 125 482 человека.

Также он курировал расформирование командувания воздушных сил, зенитно-ракетных дивизионов и 19 авиационных частей.

"19 авиационных воинских частей... Подчеркиваю: авиационных воинских частей. А также 114-я бригада тактической авиации была переформатирована из бригады в эскадрилью. То есть расформирования этих воинских частей и подразделений фактически лишило противовоздушной обороны все наше государство", - сказал Матиос.

Также главный военный прокурор отметил, что Замана координировал уменьшение боеспособности украинских частей в Крыму путем подчинения их непрофильному командованию. 27 августа 2012 года он подписал и выдал директиву "Про оперативное подчинение командованию ВМС военных частей воздушных сил ВСУ":

"В результате этого с 1 сентября 2012 года в оперативное подчинение Военно-морских сил вошло управление тактической группы "Крым" с подчиненной ей военными частями, в том числе 204-й бригадой тактической авиации. Эти части, которые пребывали на территории АР Крым и были сформированы из наиболее боеспособных и новых видов вооружения, имели возможность отбить любое нападение в случае его совершения. Переформатирование всех родов войск под руководством руководителя ВМС в Крыму предоставило значительные преимущества Черноморскому флоту РФ в контроле и блокированию дислоцированных в Крыму подразделений ВСУ в случае скрытой гибридной или открытой агрессии Украины в целях аннексии АР Крым".

Кроме того, Матиос сообщил, что при руководстве Генштабом Заманы было списано и утилизировано массу пригодной военной техники.

Как уверил Матиос, свои действия экс-глава Генштаба координировал с командованием РФ.

Кроме того, Матиос подчеркнул, что есть весомые аргументы и доказательства, которые говорят о том, что Замана не присягал на верность Украине.

В его личном деле указано, что он принял присягу 20 июня 1993 года, однако, как удалось установить, он не мог в это время находиться в Украине, так как 23 июня был на территории России, получая диплом академии Генштаба РФ.

Человек, который оставил запись в личном деле Заманы о принятии им присяги, уже скончался. Матиос назвал его патриотом, так как он оставил подсказку о том, что Замана не присягал на верность украинскому народу, хотя мог бы сфальсифицировать дату.

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Владимир Замана был назначен руководителем Генштаба ВСУ в феврале 2012 года, работал на этой должности до 19 февраля 2014 года.

22 февраля 2014 года его назначили на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины, на которой он проработал до июня 2014 года.