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25.02.19 14:22

Автоматическая индексация тарифа на услуги "Укрзализныци" исключает диалог с бизнесом, - Европейская Бизнес Ассоциация

Внедрение автоматической индексации железнодорожного тарифа на индекс цен промышленных производителей не учитывает позиции грузоперевозчиков, говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

Об этом сообщает в своем материале издание Uaprom.info.

Как сообщает издание, "Укрзализниця" (УЗ) рассчитывает поднять тарифы более чем на 14% уже в апреле. Однако бизнес-сообщество, которое по сути, и является основным клиентом УЗ, подвергает сомнению аргументы железной дороги, напоминая о монопольном положении компании и рисках, которые несет в себе попытка менять тарифы без обсуждения с рынком.

В частности, с таким заявлением выступила Европейская Бизнес Ассоциация.

"Автоматическая индексация, фактически, исключает бизнес из дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа и позволяет ж/д монополисту неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей, как повышая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг по пользованию вагонами "Укрзализныци", что автоматически увеличивает стоимость пользования вагонами частного парка", – говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

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