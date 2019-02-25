Подозреваемый в госизмене бывший глава Генштаба ВСУ Замана не присягал на верность украинскому народу, - Матиос (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 25 февраля заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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Матиос подчеркнул, что есть весомые аргументы и доказательства, которое говорят о том, что Замана не присягал на верность Украины.

В его личном деле указано, что он принял присягу 20 июня 1993 года, однако, как удалось установить, он не мог в это время находиться в Украине, так как 23 июня был на территории России, получая диплом академии Генштаба РФ.

"В личном деле отсутствует подписанная присяга генерал-полковника Заманы на верность народу Украины. На одном из листов указано: "Присягу на верность народу Украины принял 20.06.1993 года. Начальник шатаб 72-й мобильной дивизии полковник Соловей". Запись, как запись. Но изучая материалы личного дела на тот момент полкованика Заманы, установлено, что 23.06.1993 он еще находился в Москве, получая диплом об окончании Академии Генштаба РФ. А только 28 числа он прибыл в Одессу, где был назнаечн на должность", - сказал Матиос.

Человек, который оставил запись в личном деле Заманы о принятии им присяги, уже скончался. Матиос назвал его патриотом, так как он оставил подсказку о том, что Замана не присягал на верность украинскому народу:

"Это был патриот Укрианы, который оставил нам знак. Ведь он мог написать 23 число, когда Замана выпустился. Но он оставил нам знак - указал, что присяги не было".

При этом Матиос отметил, что по Кодексу инкриминировать Замане не принятие присяги невозможно.

Напомним, сегодня бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене.