Мы за ужесточение ответственности за нарушение избирательного законодательства, - Бурбак

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

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"В повестке дня - законопроекты об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства." Народный фронт "поддерживает правительственный документ, над которым работал министр Арсен Аваков. Я убежден, что все наши коллеги, председатели фракций, которые сегодня заявляли о фальсификациях на выборах, должны дать максимум голосов за этот законопроект", - сказал руководитель фракции.



"Подкуп избирателей и фальсификации - недопустимы. Лидеры" Народного фронта "весной 2014-го подали пример, как обеспечить безопасность и законность выборов в воюющей стране. И сейчас Президент, СБУ, прокуратура, Нацполиция обязаны защитить демократические права украинцев. Честные выборы - интерес каждого гражданина ", - подчеркнул Максим Бурбак.



Он также обратился ко всем политическим силам и коллегам по коалиции с призывом прекратить нападки на Национальную полицию и министра МВД.



"Мы не дадим втягивать правоохранительные органы в политические разборки. Я убежден, правоохранители должны сделать и сделают все, чтобы обеспечить свободные, прозрачные и честные выборы", - подчеркнул Максим Бурбак.



"Подчеркиваем - Украине нужен легитимно избранный президент, которому будут доверять внутри страны, и которого, безусловно, будут признавать в мире", - резюмировал руководитель фракции.