Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.02.19 15:00

Передача прав на песни участников Евровидения является требованием правил конкурса, - НОТУ

В ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) заявляют, что передача прав на песню участников международного песенного конкурса "Евровидения" является требованием правил международного песенного конкурса.

марув

"Что касается передачи прав на песню, это требование правил конкурса. Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав", - сообщила в комментарии "Интерфакс-Украина" член правления НОТУ, ответственная за юридическое и международное направление деятельности Инна Гребенюк, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, она отметила, что на вокруг темы Евровидения "очень много манипуляций", в связи с чем необходимо внимательно изучить данный вопрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я готова отказаться от выступлений в России", - MARUV заявила, что ее пытаются заставить не ехать на Евровидение

Также И.Гребенюк добавила, что сейчас идут переговоры с победительницей национального отбора на Евровидение-2019 Maruv (Анна Корсун).

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая должна представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года. По итогам финала она получила 11 баллов из 12 возможных. Из средств массовой информации стало известно, что у Maruv уже запланировано несколько концертов в РФ. Член правления НСТУ Александра Кольцова сообщила, что согласование представителя Украины на Евровидение-2019 НОТУ проведет в течение 48 часов, а самой певице предоставлен договор для ознакомления.25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. В частности, среди таких пунктов: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ, "и еще много чего абсурдного". По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100