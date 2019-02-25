Передача прав на песни участников Евровидения является требованием правил конкурса, - НОТУ

"Что касается передачи прав на песню, это требование правил конкурса. Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав", - сообщила в комментарии "Интерфакс-Украина" член правления НОТУ, ответственная за юридическое и международное направление деятельности Инна Гребенюк, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, она отметила, что на вокруг темы Евровидения "очень много манипуляций", в связи с чем необходимо внимательно изучить данный вопрос.

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Также И.Гребенюк добавила, что сейчас идут переговоры с победительницей национального отбора на Евровидение-2019 Maruv (Анна Корсун).

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая должна представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года. По итогам финала она получила 11 баллов из 12 возможных. Из средств массовой информации стало известно, что у Maruv уже запланировано несколько концертов в РФ. Член правления НСТУ Александра Кольцова сообщила, что согласование представителя Украины на Евровидение-2019 НОТУ проведет в течение 48 часов, а самой певице предоставлен договор для ознакомления.25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. В частности, среди таких пунктов: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ, "и еще много чего абсурдного". По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.