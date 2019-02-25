Зоозащитники призывают уничтожить в Украине меховую отрасль

В ходе акции зоозащитники призвали украинцев отказаться от одежды из натурального меха и поддержать законопроект №10019, предусматривающий закрытие всех меховых ферм в Украине в течение ближайших шести лет. В поддержку законопроекта собирались подписи, сообщают Українські новини.

Зоозащитники требуют закрыть зверофермы в Украине. При этом на уточняющие вопросы большинство из участников акций ответить не смогли. Например, как запрет норковых ферм в Украине поможет животным, если подобные фермы существуют в России, Беларуси и Польше и, скорее всего, производства просто переедут туда. Остались без четких ответов и такие вопросы как "Почему нужно закрыть производство меха, но его импорт, а также импорт шуб в страну при этом не запрещают?" или "Почему охоту на диких животных не остановили и не запретили, а зверофермы хотят закрыть? Кому это выгодно?", "Что делать с кожевенной промышленностью и изделиями из натуральной кожи?", "Чем кормить домашних животных, если все без исключения корма для них содержат мясо разных животных, в том числе кроликов, индюков, свиней?"

Напомним, в Украине по состоянию на 01.01.2018 года насчитывалось 37 предприятий, которые содержат пушных зверей, в год они производят около 800 тысяч шкурок пушных зверей. На этих предприятиях работают сотни сотрудников, а расположены они как правило в сельской местности, где альтернатив по трудоустройству практически не существует. В соседней Польше производят около 5 миллионов шкурок пушных зверей в год. Лидером в Европе по производству меховых шкурок является Дания - ее годовой обьем производства составляет около 17 млн штук в год. Вторыми по объемам производства меха в Европе признаны Нидерланды.

Как отмечает блогер Василий Апасов , требования зоозащиткников нелогичны - они не предлагают ограничить импорт меховых изделий в Украину или проводить информационную политику по отказу от меха, а лишь настаивают на закрытии производства в Украине.

"Мне, как и всем, жалко животных. Хотя я и не могу разделить точку зрения тех, кто отказывается от всего, что имеет животное происхождение, я уважаю тех, кто принципиален в своей позиции от и до! Но тут у меня вопрос:

А знает ли леди-зоозащитница на видео, что она стоит в кожаных ботинках и эта кожа не на дереве выросла? Или в курсе ли все сердобольные мадамы, что в косметике, которую они используют, чтобы кожа на лице (и не только) была идеальной, тоже есть жиры и т.д. принадлежавшие ранее живым существам? Да все вокруг, ремни, сумки, мясо и птица… все это наши животные отдают не совсем уж и добровольно", - подчеркнул он.

Он отмечает, что движения по защите животных или экологии к нам пришли сзапада. "В этом нет ничего плохого, кроме того, что под прикрытием данного мероприятия у нас не людей призывают отказаться от чего либо, а сломать кому-то бизнес. Ну вперед, отправляйтесь в очаг "преступлений", на пример в Грецию или Турцию и бойкотируйте эти мировые шубно-кожанные анклавы. Или пойдите цивилизованным путем и просто культивируйте моду на другие материалы. Не будет спроса – не будет предложения (то есть того же производства шуб)", - пишет Василий Апасов.

Напомним, вопрос роста экономики, привлечения инвестиций в страну и создание рабочих мест является для Украины вопросом стратегическим. В последние несколько лет уровень трудовой миграции из Украины достиг катастрофических масштабов - за пределами страны работает около 4 млн. украинцев - Польша, Германия, Чехия, Италия, Испания с радостью ждут наших строителей, слесарей, сварщиков, медсестер, врачей и людей занятых в сельском хозяйстве. Экономические последствия трудовой миграции – это обесценивание гривны и торможение экономического развития. Одной из составляющих экономического роста Польши эксперты как раз считают наличие украинской рабочей силы. Именно поэтому в Польше встревожились либерализацией законодательства в Германии в 2018 году для трудовых мигрантов из Украины.

В условиях, когда для Украины очень важно создание и сохранение каждого рабочего места, активисты зоозащитники, проводят пикеты в поддержку законопроекта № 10019 который предусматривает закрытие всех ферм по производству меха. Бизнес, который работал и приносил государству прибыль – предлагают закрыть. А вместе с производством, например, норковых шкурок, под действие закона попадут и кролячие фермы. Показательно, что в Европе норковые фермы существуют успешно, наполняя бюджет и предоставляя рабочие места в сельской местности.

По мнению экспертов, закон в таком виде неэффективен и приведет лишь к уничтожению отрасли и создании аналогичных рабочих мест за пределами нашей страны.