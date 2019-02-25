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25.02.19 15:32

Военная прокуратура объединила дела против Гриценко в одно производство и передала для расследования в НАБУ. ДОКУМЕНТ

Военная прокуратура Киевского гарнизона объединила уголовные производства, касающиеся подозрения в коррупции при продаже имущества расформированной воинской части в Киеве и причастности к ней экс-министра обороны Анатолия Гриценко, в одно. Об этом говорится в документе, который получили журналисты, расследующие факты коррупции при продаже имущества и земель Министерства обороны Украины.

Военная прокуратура объединила дела против Гриценко в одно производство и передала для расследования в НАБУ. ДОКУМЕНТ

"Информирую, что на основании ст. 217 УПК Украины указанные выше уголовные производства объединены в одно в связи с наличием достаточных оснований считать, что указанные уголовные правонарушения совершены одним и тем же лицом, выбранному производству присвоено №42019110330000007", - говорится в письме Военной прокуратуры Киевского гарнизона, передает УНИАН

Кроме того, указанное уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) УК Украины передано для досудебного расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Надзорное производство будет осуществлять Специализированная антикоррупционная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины.

Журналисты-расследователи выразили надежду, что детективы НАБУ и САП проведут быстрое и непредвзятое расследование, установят истину в деле разворовывания имущества Министерства обороны Украины, причастности к коррупционным сделкам экс-руководителя военного ведомства А. Гриценко.

Напомним, 16 января 2019 года Военная прокуратура Центрального региона Украины начала два уголовных производства, касающихся махинаций с продажей имущества Минобороны в Киеве на улице Бориспольской 14. Тогда министр Гриценко, подписав противозаконный приказ (впоследствии отмененный судом), дал старт коррупционной сделке, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований.




Военная прокуратура объединила дела против Гриценко в одно производство и передала для расследования в НАБУ 01

Военная прокуратура объединила дела против Гриценко в одно производство и передала для расследования в НАБУ 02

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