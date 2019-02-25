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25.02.19 16:18

Всемирная организация здравоохранения поддерживает трансформацию медицинской системы Украины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила Министерству здравоохранения Украины письмо, в котором выразила свою поддержку министерству и изменениям в системе здравоохранения.

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, ВОЗ в частности выразила поддержку трансформациям в области психического здоровья, а также Национальной стратегии развития психического здоровья.

Ранее СМИ распространили информацию со ссылкой на президента Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана, что ВОЗ дает негативную оценку работе Минздрава в области психического здоровья. Однако в ВОЗ такие заявления опровергли.

Как сообщалось, в июне 2018 года вступил в действие закон "О внесении изменений в законодательные акты относительно предоставления психиатрической помощи", которым предусмотрено создание механизма защиты прав недееспособных лиц, а также предотвращение произвола при их госпитализации в психиатрические учреждения, предоставление возможности пациентам, которые содержатся в больницах, независимой психиатрической экспертизы.

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