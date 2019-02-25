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25.02.19 16:41

ЦИК легализовала возможность платить агитаторам, - Власенко

Разоблачение масштабной сети подкупа избирателей командой Петра Порошенко заставило ЦИК легализовать возможность оплаты работы агитаторов.

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Об этом заявил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Власенко во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Батькивщина".

Власенко пояснил, что 22 февраля ЦИК приняла постановление (№ 376), которое предусматривает возмещение расходов физическим лицам, привлеченным к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации.

Речь идет о расходах на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте и тому подобное.

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"В закон четко прописано, что нельзя платить агитаторам, но ЦИК приняло решение, что, оказывается, можно", - отметил Власенко.

Депутат от "Батькивщины" обратил внимание на то, что руками областных и районных госадминистраций осуществляется прямое использование местных бюджетных программ на подкуп в пользу действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко.

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