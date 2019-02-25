Это просто абсурд. Сокращение Вооруженных сил - политическое решение, а не мое лично, - Замана об объявленном ему подозрении

Об этом он сказал в комментарии Укринформу во время перерыва в судебном заседании, на котором должны были избрать ему меру пресечения, передает Цензор.НЕТ.

"Это просто абсурд", - сказал Замана.

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По его словам, подписанная им каждая директива, которая предусматривала сокращение военнослужащих и военных подразделений, разрабатывалась коллективно на выполнение соответствующей государственной программы.

"Я их подписывал, потому что был руководителем, но сокращение Вооруженных сил - политическое решение, а не мое лично. Есть государственная программа реформирования Вооруженных Сил, в которой определены численность Вооруженных Сил", - добавил Замана.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы численность ВСУ составляла 200 тыс. военнослужащих, но на тот момент был бюджет, в котором при численности в 165 тыс. военнослужащих ВСУ в год выделялась определенная сумма, 94 процента которой шла на зарплаты военнослужащим и только 6 процент на развитие армии.

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Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.