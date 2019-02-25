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25.02.19 16:53

Аласания подаст в суд на Национальную телерадиокомпанию Украины и членов Наблюдательного совета

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания 25 февраля подаст иск против Национальной телерадиокомпании и членов Наблюдательного совета Светланы Остапы и Татьяны Лебедевой за досрочное отстранение его от должности.

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Как сообщил у Facebook юрист Андрей Гук, Аласания подаст иск в Шевченковский райсуд Киева, передает Цензор.НЕТ.

Аласания считает незаконным решение Наблюдательного совета Национальной телерадиокомпании о досрочном расторжении контракта с ним.

Глава НСТУ просить суд отменить несколько решений Наблюдательного совета:

Аласания будет просить суд рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) участников дела.

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Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

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