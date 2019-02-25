Аласания подаст в суд на Национальную телерадиокомпанию Украины и членов Наблюдательного совета

Как сообщил у Facebook юрист Андрей Гук, Аласания подаст иск в Шевченковский райсуд Киева, передает Цензор.НЕТ.

Аласания считает незаконным решение Наблюдательного совета Национальной телерадиокомпании о досрочном расторжении контракта с ним.

Глава НСТУ просить суд отменить несколько решений Наблюдательного совета:

о внесении в повестку дня вопроса о расторжении контракта и его рассмотрение в закрытом режиме;

о голосовании за проект решения вопроса о досрочном прекращении контракта путем заполнения письменных анонимных бюллетеней;

о прекращении контракта досрочно на основании пунктов 7.4.2.1 контракта с учетом обоснований, изложенных в проектах решений О. Паныча и В. Козака, а также дополнений и оговорок, высказанных в ходе обсуждения;

об установлении даты прекращения контракта — 6 мая 2019 года;

о назначении Николая Чернотицкого исполняющим обязанности главы правления Национальной телерадиокомпании.

Аласания будет просить суд рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) участников дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Набсовет НОТУ перенес дату увольнения Аласании на 6 мая 2019 года

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.