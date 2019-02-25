На территории полигона под Житомиром найдено тело военнослужащего. Признаков насильственной смерти нет, - военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телефонном разговоре с корреспондентом Укринформа сообщил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона подполковник юстиции Александр Рихлюк.

"24 февраля в военную прокуратуру Житомирского гарнизона поступило сообщение от командования 199-го учебного центра относительно выявления на территории 37-го общевойскового полигона ДШВ военнослужащего без признаков жизни", - рассказал Рихлюк.

Также читайте: Ранение 2 солдат-срочников во время учений в Киевской области произошло в результате взрыва гранаты, - военная прокуратура

По его словам, во время выезда на место происшествия военного прокурора, полицейских и судебно-медицинского эксперта на берегу реки Гнилопять, протекающей по территории полигона, было обнаружено тело военнослужащего без признаков телесных повреждений или насильственной смерти. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

Рихлюк добавил, что мужчина проходил военную службу в воинской части на Николаевщине, а на Житомирщине находился в командировке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время учений на Ривненском военном полигоне прогремел взрыв: ранен военнослужащий из 30-й ОМБр