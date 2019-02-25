Из-за низких зарплат оперативников СБУ трудно укомплектовать подразделения, которые противодействуют российской агентуре, - Бутусов

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Приводим его текст полностью.

"Напишу от имени одной многочисленной социальной группы, которая не имеет права на протесты и возмущенные посты в интернете, но тоже очень нуждается в доплатах. Это рядовые оперативные сотрудники СБУ, которые начиная с 2019-го года являются одними из наименее оплачиваемых категорий в силовых структурах.

Заработная плата оперуполномоченных, с высшим образованием, лейтенантов-капитанов, составляет 10-12 тысяч гривен.

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Да, есть в СБУ главк "К", есть ДКЗЭИД, есть руководство управлений и департаментов - состоятельные, зажиточные люди. Есть "Альфа", там сейчас великолепные условия по зарплате. А есть контрразведка, которая ловит шпионов, есть другие подразделения. Эти люди не трясут бизнесменов на обысках, у них есть своя служба.

Вооруженные силы, Нацгвардия, при командировках личного состава в зону ООС выписывают премии, надбавки. Но Служба безопасности - нет. Иногда предоставляют общежитие, а иногда и нет, надо где-то жить, снимать квартиру за свои деньги.

Учитывая, что именно СБУ занимается борьбой с коррупцией на таможне, в погранслужбе, налоговой, в полиции, армии, - можно ли из средств за "растаможку евроблях" выделить все-таки средства для повышения зарплат оперативным сотрудникам, и вовзвращения надбавок за службу в ООС? Иначе происходит отток кадров, трудно набрать людей в подразделения, которые непосредственно противодействуют российской агентуре".

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