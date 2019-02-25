Британский военный эксперт Глен Грант написал письмо будущему Президенту о ситуации в украинской армии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InfoResist.

В своем письме эксперт собрал мысли украинских военнослужащих и волонтеров о том, как необходимо обеспечивать защиту безопасности страны.

"Год назад Kyiv Post опубликовал мое открытое письмо президенту Петру Порошенко, касающееся оборонной реформы. Это вызвало переполох просто потому, что большая часть содержимого ранее была скрыта от общественности. С тех пор многое изменилось в лучшую сторону, но многое осталось прежним, а во многих случаях ситуация стала еще хуже.

Советская атмосфера страха в военной системе по-прежнему остается такой же сильной и разрушительной, как и прежде, убивая моральный дух. Работая с Украинским институтом будущего, я смог лучше понять, что важно для реформы обороны и безопасности. Я побывал на линии фронта и в регионах, поговорил со многими кандидатами в президенты и депутатами Верховной Рады, мэрами и политическими деятелями. Я значительно расширил свои контакты с гражданским обществом, особенно с теми замечательными волонтерами и активистами, которые поддерживают вооруженные силы.

Многое из того, что я сейчас пишу, напрямую связано с вашими военными и волонтерами, мужчинами и женщинами, которые ежедневно борются на Донбассе за ваше право быть президентом. Я взял на себя смелость озвучить их мысли о защите и безопасности страны, так как они боятся говорить открыто, опасаясь возможного наказания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если украинские генералы не ходят на похороны бойцов, если у вас нет таких ценностей, то вы не должны быть в НАТО, - британский военный эксперт Грант

Вы будете верховным главнокомандующим вооруженных сил. Вместе с тем на ваши плечи ляжет ответственность за организацию, разделенную на очень разные части.

Первая часть на передовой представлена бойцами, которые глубоко преданы Украине и каждый день рискуют своей жизнью ради страны. При этом многие из них выполняют работу намного выше своего звания и имеющегося и опыта, при этом их специальная подготовка весьма ограничена. Зачастую командуют этими бойцами те, кто провел последние годы в борьбе с Россией, заручившись поддержкой добровольцев.

Но в такой армии есть масса проблем. Бригады страдают от высокомерия старших офицеров, неадекватного принятия решений, непонятных проверок, удушающей бумажной бюрократии, нехватки надлежащего оборудования и острой нехватки тактической и оперативной подготовки и обучения. Такие попытки уничтожить армию изнутри попросту деморализуют солдат и подрывают их боевой дух.

Вторая часть представлена так называемой армией парадов, где активно демонстрируются слава, связи с общественностью, гендерное равенство, хорошая еда, международная поддержка, встречи и конференции. Это показушная армия и реальной пользы в ней нет. Среди военных такая армия называется "образцово-показательной". На английском мы бы сказали "фигня, покрытая сахаром".

Это армия, которую в основном видит общественность и международное сообщество. Как и у фронтовой армии, здесь много великих людей, много хороших частей и героев. Кроме того, страны НАТО проводят отличную подготовку посредством различных учений, таких как Combat Resolve, Sea Breeze и Rapid Trident. Вооруженные силы в них очень нуждаются. Несмотря на это, первая и вторая части армии очень редко пересекаются. Часто даже сложно понять, как тыловая армия может иметь значимое отношение к линии фронта.

Следующий уровень сложности для вас, как для будущего руководителя, - это вопрос и других организаций в секторе безопастности. Национальная гвардия совершенно незнакома со своими ключевыми задачами. Она является "армией", имея соответствующую экипировку и личный состав, но не имеет четких целей, за исключением, очевидно, защиты политической системы. Нацгвардия должна быть ближе к армии, а не держаться отдельно. Такой раскол негативно влияет на общую систему обороны, в результате чего драгоценные средства и кадры тратятся впустую.

У вас также есть спецназ, флот и военно-воздушные силы, но они все еще не полностью используют все свои способности и страдают от той же бюрократической чепухи со стороны центрального штаба, что и армия. У командующего военно-морским флотом даже нет надлежащего бюджета.

Вам также предстоит работа с добровольческими батальонами. Буквально никто из нынешних высокопоставленных руководителей не говорил о добровольцах с должным уважением. Были даже попытки обвинить их в военных поражениях. Так быть не должно. Они по праву заслужили свое место в национальной истории, но сегодня, за некоторыми исключениями, были лишены прав и расколоты.

Проблема в том, что Украине нужны сила и энергия волонтерского духа для резервов. Военной системе не нужна энергия — ей нужен контроль. Государство должно всецело вовлекать общественность в оборону и формирование резервов, поскольку именно она имеет проверенные возможности, так необходимы для борьбы с Россией. Без добровольцев линия фронта попросту быстро угаснет. Среди ваших постоянных задач будет мотивация мужчин и женщин передовой линии фронта, установка четкого направления для реальных реформ армии.

Также читайте: Если Украина не начнет принимать меры, Азовское море просто станет российским. Следующий шаг - Одесса, - британский полковник Грант

Будучи президентом, вы не должны действовать, словно генерал-любитель. Повседневных решений касательно военных действий принимать также не нужно. Ваша задача - выбрать компетентного, я бы советовал, говорящего по-английски, гражданского министра обороны. Страна нуждается в квалифицированном управленце, который сможет сделать вооруженные силы эффективными с точки зрения руководства, бюджета, трудовых ресурсов, улучшения процессов, информационных технологий, оборудования и закупок. А потом Вы должны будете выбрать командующего войсками (Начальника Генерального штаба, - ред.). Настало время перемен и нового западного подхода к лидерству. Советская модель существенно демотивирует.

В первую очередь после вступления в должность вам нужно будет задать вооруженным силам четкое стратегическое и политическое направление. Оно должно быть простым и понятным, чтобы в дальнейшем можно было трансформировать его в военные приказы, которые смог бы выполнить каждый военнослужащий.

Если вы не можете этого сделать, то, возможно, вы ищете не ту работу, потому что это основа выживания страны. Как и Уинстон Черчилль, вы должны быть готовы сменить свою команду, если она потерпит неудачу либо не сможет бороться дальше.

Для поддержания динамичности системы необходима регулярная свежая кровь. Вы должны часто производить замену людей на всех фронтах, чтобы иметь возможность обучать и проверять их. Вы не должны бояться вовлечения в систему гражданских лиц и молодежи. Некоторые люди могут потерпеть неудачу. Лучше сегодня они потерпят неудачу против российских гибридных войск и вы замените их, чем против самой России завтра.

Вы можете следовать текущей политике соблюдения Минских мирных соглашений, потому что чрезмерная агрессия может дать России повод для полного вторжения. Но продолжение этой пассивной политики также содержит массу рисков. Бойцы устали от бесконечного ожидания и смертей без видимого позитивного результата. Многие в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также явно против указанного формата, а сам враг игнорирует Минск по своему желанию. Инициатива была полностью потеряна.

Как я писал ранее в KyivPost, это наихудшее преступление для любого правительства. Если вы выбираете пассивную оборону, то бетон должен заменить грязь и бревна.

Защита личного состава на передовой также должна быть улучшена. Ежедневную поддержку войск должны обеспечивать даже инженеры, способные соорудить более эффективные укрытия. Среди прочего система должна удвоить усилия по улучшению поддержки на передовой в области санитарии. Многие туалеты просто отвратительны, военным нужна более легко заменяемая униформа, улучшенное питание, чистота и своевременная медицина.

Если вы отправляете людей умирать, позвольте им хотя бы встретить врага чистыми и здоровыми. Необходимо также увеличить поставки боевой техники на фронт. Бойцам необходимо оборудование для ночного боя, больше противотанкового оружия, легкие внедорожные машины и траншеекопатели, роботизированные датчики, безопасные радиоприемники, надлежащие боеприпасы для боя вместе с тактической и оперативной подготовкой.

Это и есть путь к более эффективной победе в бою. Если вы этого не понимаете, ни один советник (в том числе я) не сможет вам помочь.

Читайте также: В мире признают российскую гибридную угрозу, - Грант

Но ещё более важным является обрубить мёртвую руку контроля и идиотских инспекций от выше стоящих штабов. Вашу жажду реформ можно будет оценить по Вашей способности искоренить все эти глупости, как "журнал для проверки журналов". Доверяйте своим командирам бригад и батальонов сражаться так, как вы этого требуете. Если они недостаточно хороши, вы должны заменить их, но не контролировать их. Даже если вы пойдете по пути Минска, инициатива должна быть восстановлена. Крайне важно ставить положительные цели и требовать реальных реформ.

Необходимо беспокоиться о приходе России.

Нынешний глава Совета национальной безопасности Александр Турчинов совершенно прав в том, что от России исходит реальная угроза. Чтобы с уверенностью противостоять этому, необходимо подготовиться к совместным мобильным операциям. Существующая система не подразумевает этого, так как в боях на Донбассе акцент делается на так называемой окопной войне, где сражения происходят с гибридными войсками, а не с самой Россией.

РФ может предъявлять совершенно разные требования, но победить ее можно лишь точным маневром и делегированием власти на низком уровне. Это означает, что нужно использовать любую возможность для быстрого перемещения в места сражения. Ценой медлительности могут стать жизни бойцов. И Иловайск, и Дебальцево ясно показали, что тяжелый централизованный контроль, особенно бригад и поддерживающей артиллерии, крайне неэффективен в стремительном бою.

Вскоре вы удивитесь, почему на восстановление армии требуется так много времени. Дело в том, что дисциплина и контрольные документы полностью устарели и не имеют никакого отношения к современным реалиям. Они написаны таким образом, что если офицер не подчиняется им, он может быть (и будет) наказан. Это нонсенс на современном поле битвы, где требования противника, движимые новыми технологиями и тактикой, меняются ежедневно.

Американская консультативная группа написала много новых документов для персонала — я их видел. Добровольные советники выпустили отличные новые боевые учебники — я их видел. Где они сейчас? Они, конечно, не там, где они нужны — на передовой.

Вам также придется иметь дело с органами прокуратуры. Они концентрируются на наказании солдат за то, что они правильно выполняют свою работу, а не за коррупцию, злоупотребление властью и запугивание или за халатность. Короче говоря, те честные офицеры и солдаты, которые прилагают все усилия для защиты страны, подвергаются наибольшему риску судебного преследования. Дисциплинарная система перевернута с ног на голову. Украине нужен новый дисциплинарный закон и система, основанная на военной полиции, для защиты солдат от произвольных злоупотреблений.

Что касается улучшения управления, вы должны ликвидировать бумажную бюрократию на фронте и в подразделениях. После 4 лет войны линия фронта все еще завалена бумажными требованиями. Бригады тратят драгоценное время на удовлетворение нелепых требований на бумаге вместо планирования операций и обучения. Нет никаких центральных баз данных или систем здравого смысла вообще. Для страны, которая, по словам нынешнего президента, находится в центре информационных технологий, по-прежнему держать армию в темных веках, откровенно преступно. Это убивает людей. Это не проблема денег, это просто пренебрежение. Не должно быть никаких документов в штаб-квартире АТО, за исключением жизненно важных писем командующих офицеров об их погибших или серьезно раненых солдатах семьям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Английский военный эксперт Глен Грант, которого Полторак благодарил за участие в реформах, обвинен Министерством обороны в "необъективности"

Вам также придется отчитываться пред правительствами стран НАТО о том, насколько хорошо стандарты НАТО соблюдаются в ваших вооруженных силах. Я рекомендую вам прочитать статью, которую я написал на эту тему. Все еще слишком много внимания уделяется техническим вещам и пиару, а не работе над общими ценностями.

Последняя область президентской ответственности и, возможно, самая важная - это создание правильной системы управления персоналом. Проблема в настоящее время с этим заключается не только в том, что менеджеры по персоналу не подходят для поставленных целей, но и в том, что ценности, которые определяют решения о выборе, совершенно неверны. Слишком много внимания уделяется лояльности руководству и соблюдению сложных бюрократических правил.

Решения о назначениях должны основываться на таких критериях, как результативность, лидерские качества, мужество, здравая этика, честность и добросовестность, физическая форма, профессиональная компетентность и личностный рост.

На сегодняшний день на передовой есть много офицеров и сержантов, должности которых не позволяют им раскрыть свой реальный потенциал и способности, в то время как в тылу находятся люди, занимающие должности, превосходящие их способности. Многие посты просто не нужны - они замедляют работу и бессмысленно используют ресурсы. Вашему новому министру придется приложит много усилий для восстановления баланса, но это и есть залогом прогресса и победы.

Каждый офицер должен быть переаттестован как можно скорее. Это не должно быть похоже на очередную "розовую и пушистую" полицейскую реформу. Ваш персонал не знает, как сделать это правильно. Им понадобится серьезная помощь со стороны гражданского населения. В совет должны входить люди, которым вы доверяете по старшинству, которые могут справедливо судить о том, что они видят и слышат. Как я писал ранее в Kyiv Post, "маленькая советская армия не может победить большую советскую армию". Только гибкое и быстрое мышление может сделать это, и это означает, что следует выбирать тех офицеров, которые проявляют смелость, честность, талант и интеллект.

Читайте также: Согласие США на поставки вооружения создает атмосферу преступной безопасности среди военного руководства Украины, - военный эксперт Глен Грант

Наконец, если вы действительно хотите прочувствовать реальную линию фронта, а не линию фронта с пиар-картинок, вы должны оказаться там без предварительного предупреждения. Вы должны пройти через грязные окопы со своими будущими солдатами и внимательно прислушиваться к ним. Но не делайте это очередным пиар-ходом. Я верю, что вы сами все это понимаете. Если вы серьезно относитесь к этой работе, вы должны быть там"

Оригинал письма опубликован на сайте KyivPost.