Первая религиозная община на Сумщине перешла из УПЦ МП в ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской епархии ПЦУ.

Собрание по переходу в ПЦУ община провела 23 февраля.





"Это первый подобный случай в Сумской области. На собрании присутствовал председатель поселкового совета, местный фермер, который вместе с селянами построил в селе храм в честь святого Архистратига Божия Михаила, местные депутаты и жители села", - говорится в сообщении. Также отмечается, что от Сумской епархии ПЦУ на собрании присутствовал благочинный Роменского церковного округа митрофорный протоиерей Игорь Мурый, а также духовенство и представители бывшей УПЦ Московского патриархата.





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