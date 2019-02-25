Договор с семейным врачом подписали 75% украинцев, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованным в понедельник результатам социсследования, 75% респондентов ответили "да" на вопрос "Вы или кто-нибудь в вашей семье подписал контракт с вашим семейным врачом?". При этом 10,6% сказали, что сделали это в 2019 году, 64,5% - в 2018-м. 22% респондентов ответили "нет", 3% затруднились с ответом.

Среди тех, кто подписал контракт, 67,2% утверждают, что они в той или иной степени удовлетворены семейным врачом (40,5% удовлетворены, 26,7% - в определенной мере довольны). Затруднились ответить на вопрос 21,3% респондентов, которые уже подписали контракт.

Опрос КМИС проводился с 8 по 20 февраля 2019 года по заказу клиента. Методом личного интервью опрошено 1032 респондентов, которые живут в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 4,7% для показателей, близких к 50%; 4,1% - для показателей, близких к 25%; 2,9% - для показателей, близких к 10%; 2,1% - для показателей, близких к 5%.

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