В Донецкой и Луганской областях на предстоящих выборах явка не превысит 30%, - Тука

Об этом рассказал замминистра МинВОТ Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я ожидаю очень низкий уровень явки на выборы на территории Донецкой и Луганской областей. В 2014 году он составлял от 25 до 30%. Я не думаю, что в этом году явка будет выше", - сказал Тука.

Он подчеркнул, что законопроект №6240, который сейчас находится в Верховной Раде и предусматривает ряд изменений относительно обеспечения избирательного права внутренне перемещенных лиц, был рассмотрен рабочей группой при участии общественных организаций.

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"Только 2 недели назад профильный комитет дал заключение, но в этом случае замечаний не было, было предложение вынести в зал для голосования. Фактически комитет самоустранился от оценки предложенных изменений. Я должен откровенно сказать, что не верю в то, что голосование по законопроекту состоится до парламентских выборов", - подчеркнул Тука.

Как отметила соучредитель Общественной организации "RE:Старт" Екатерина Назимко, по данным мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами, который был проведен осенью 2018 года, на президентских и парламентских выборах планируют голосовать только 44% внутренне перемещенных лиц, 33% не планируют голосовать, треть от этого количества утверждают, что не понимают своих прав в процессе голосования. 64% опрошенных, по ее словам, также не знакомы с порядком голосования на новых территориях, где они сейчас проживают.

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